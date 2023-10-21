Урсула фон дер Ляєн розповіла, чим схожі ХАМАС і Росія

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ХАМАС і агресорка Росія схожі один на одного. Адже суть режимів одна й та сама.

Про це вона сказала під час лекції в Гудзонському інституті, повідомляє FREEДОМ.

За її словами, як президент-диктатор РФ Росії Путін намагається стерти Україну з лиця землі, так і ХАМАС за підтримки Ірану хоче знищити землі Ізраїлю.

"Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче підлити масла у вогонь хаосу. Росія — покупець зброї в Ірану — уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі", - висловилася фон дер Ляєн.

Країна-агресорка та терористичний рух навмисно обирають у жертви цивільних осіб, включно з дітьми, додає очільниця Єврокомісії

Фон дер Ляєн заявила, що Євросою і Сполучені Штати мають пришвидшити перемогу України у війні, яку розв’язала РФ, шляхом надання їй допомоги.

Нагадаємо, також Фон дер Ляєн розповіла, звідки бойовики ХАМАС отримують зброю. За її словами, більшість військової техніки, а це 93%, яку мають наразі мають бойовики, постачається з Ірану.

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