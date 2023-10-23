В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Также в двух областях существует ракетная опасность.

В Херсонской и Одесской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА.

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Об этом информируют воздушные силы в Telegram.

"Угроза ударных БПЛА для Херсонской и Николаевской областей", — говорится в сообщении.

Кроме того, воздушная сила сообщила о ракетной угрозе для Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ищет пробелы в украинской ПВО перед зимним ракетным террором.

Кроме того, мы ранее информировали, что в воскресенье, 22 октября, в столице Украины и в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за зафиксированных вражеских беспилотников.

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