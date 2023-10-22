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Россия атаковала Украину БПЛА и ракетами: сколько целей сбила ПВО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россия атаковала Украину БПЛА и ракетами: сколько целей сбила ПВО

Дроны-камикадзе "Шахед" / Фото: ТСН.ua

Россияне атаковали как с территории России, так и с оккупированных территории Украины.

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами. Силы ПВО сбили три "Шахеда", три "Ланцета" и ракету X-59.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

В командовании ПСУ отмечают, что во время атаки противник:

  • запустил восемь пусков ракет С-300 из Белгородской области и ТОТ Донетчины.
  • применил управляемую авиационную ракету Х-59 из самолета Су-34 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.
  • запустил два БпЛА неопределенного типа с северного направления и три ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района мыса Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА "Shahed-136/131". Также за прошедшие сутки на юге страны уничтожены три ударных БпЛА типа "Ланцет", — говорится в сообщении.

Как ранее информировали в Генштабе, захватчики нанесли удар по Украине авиационной ракетой Х-59 и зенитными управляемыми ракетами С-300.

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Дата публикации
Просмотры
1729
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