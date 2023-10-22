Ночная атака: россияне ударили по Украине ракетами двух типов

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщил Генштаб.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны управляемую авиационную ракету Х-59 и 3 "Шахида", — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз попав по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате прицельного попадания, шесть человек погибли, 16 получили ранения.

Всего враг нанес шесть ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, в ночь на 22 октября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных БпЛА и ракетного вооружения.

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