Нічна атака: росіяни вдарили по Україні ракетами двох типів

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

У ніч проти 22 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це повідомив Генштаб.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України, знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 "Шахеди", - йдеться у повідомленні.

Російські війська завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі, цього разу поціливши по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Унаслідок прицільного влучання, шість осіб загинуло, 16 отримали поранення.

Загалом ворог завдав шість ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА та ракетного озброєння.

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