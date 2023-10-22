Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 22 октября

Будет тепло, однако в некоторых регионах пройдут дожди.

В воскресенье, 22 октября, в Украине будет сохраняться преимущественно теплая погода.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В западных областях возможны дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18...+23°С.

На севере Украины существенных осадков не прогнозируется. Ветер восточный, с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +11…+16 °С, в Киевской области +17…+22 °С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С.

В южных регионах и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20…+25 °С, в Крыму местами до +28 °С.

На востоке Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха +12…+17°С.

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