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Поставка Украине ракет ATACMS: КНДР сделала циничное заявление

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Поставка Украине ракет ATACMS: КНДР сделала циничное заявление

Флаг КНДР / Фото: Associated Press

Посол Северной Кореи заявил, что удар по России якобы послужит катализатором для втягивания всей Европы в горнило бесконечной войны.

Северная Корея вдруг решила осудить США за поставку Украине баллистических ракет большой дальности, известных как ATACMS. Пхеньян заявил, что любой удар по России с их помощью якобы только помешает мирным усилиям.

Об этом пишет Reuters.

"США, несмотря на глубокую озабоченность и решительное противодействие международному сообществу, все-таки поставили Украине ракетный комплекс класса "земля-земля" ATACMS", — говорится в заявлении посла Северной Кореи в России Син Хонг Чоля.

При этом северокорейский дипломат заявил, что якобы "любой удар по внутренним районам России не будет способствовать скорейшему прекращению украинской ситуации или ее мирному урегулированию, за что выступают США".

"(Удар по России, – ред.) послужит катализатором для втягивания всей Европы в горнило бесконечной войны и ее затягивания", – заявил посол КНДР.

Напомним, в США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах.

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Дата публикации
Просмотры
4154
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