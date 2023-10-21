Чем особенны именно те ATACMS, которые получила Украина

Украинские войска получили ATACMS без GPS-наведения, однако этому есть объяснение.

Украина получила от США баллистические ракеты MGM-140 ATACMS с кассетными боеприпасами M74 и именно ими были поражены аэродромы в оккупированных Бердянске и Луганске.

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке объяснил особенности переданных Украине ATACMS.

Репке написал в Сети, что США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты (MGM-140A) ATACMS с классическим INS (инерционным наведением – ред.), но без GPS.

"Причина, конечно: успешные российские атаки по созданию препятствий на большинство вооружений с наведением GPS в этом районе", — пояснил аналитик.

Это также означает, что переданные для ВСУ ATACMS имеют дальность не 300 км, а лишь 165. Этот факт уменьшает зону, из которой украинские войска могут вести огонь в направлении врага на оккупированных территориях.

К слову, как пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, ракеты ATACMS существенно "меняют правила игры" и теперь оккупанты будут вынуждены оттягивать свои склады и аэродромы еще дальше от линии фронта. Это усложнит обеспечение вражеских войск и подорвет их логистику.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ATACMS! Новинка ВСУ! Что это за ракета и что ею могут уничтожить?

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