Чим особливі саме ті ATACMS, які отримала Україна

Українські війська отримали ATACMS без GPS-наведення, однак цьому є пояснення.

Україна отримала від США балістичні ракети MGM-140 ATACMS із касетними боєприпасами M74, і саме ними були уражені аеродроми в окупованих Бердянську та Луганську.

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке пояснив особливості переданих Україні ATACMS.

Рьопке написав у Мережі, що США надали Україні оригінальну стару версію ракети (MGM-140A) ATACMS із класичним INS (інерційним наведенням – ред.), але без GPS.

"Причина, звісно: успішні російські атаки зі створення перешкод на більшість озброєнь із наведенням GPS у цьому районі", – пояснив аналітик.

Це також означає, що передані для ЗСУ ATACMS мають дальність не 300 км, а лише 165. Цей факт зменшуючи зону, з якої якої українські війська можуть вести вогонь у напрямку ворога на окупованих територіях.

До слова, як пояснив речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш ракети ATACMS суттєво "змінюють правила гри" і тепер окупанти будуть змушені відтягувати свої склади та аеродроми ще далі від лінії фронту. Це ускладнить забезпечення ворожих військ і підірве їхню логістику.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ATACMS! Новинка ЗСУ! Що за ракета і що нею можуть знищити?

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