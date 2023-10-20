"Путін стратегічно програв": Маломуж – про ATACMS для України

ATACMS здатні вражати конкретні стратегічні цілі ворога без можливості збити ці ракети. Це має великий і військовий, і моральний ефект.

Завдяки переданим ракетам ATACMS Україна тепер здатна вражати стратегічні цілі російських військ. А ще це означає стратегічний програш президента РФ Володимира Путіна в цій ситуації.

Про екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж розповів у інтерв'ю OBOZ.UA.

Ефект від передавання ATACMS Україні

Маломуж зазначив, що перші постачання далекобійних ракет ATACMS продемонстрували – США виконують зобов’язання перед Україною та не бояться Росії. Зберігається стратегічний курс Сполучених Штатів на підтримку та забезпечення озброєнням України.

"Застосування цих ракет по аеродромах у Бердянську та Луганську показало дуже велику ефективність не лише у плані завдавання конкретних ударів. Найголовніше, що система захисту аеродромів, як і інших стратегічних військових об'єктів, не працює проти ATACMS", – звернув увагу генерал.

"Конкретні цілі противника уражаються без можливості їх збити. Це має великий і моральний, і військовий ефект, оскільки вражаються вже стратегічні цілі – аеродроми", – пояснив Маломуж.

Які цілі ЗСУ вражатимуть ракетами ATACMS

Він розповів, що у перспективі ЗСУ зможуть уражати ракетами ATACMS російські пускові об'єкти, наприклад, на території окупованого Криму. Там розміщені два потужні комплекси з яких ворог запускає дрони "Шахед", пускові установки ракет "Онікс", великі склади боєприпасів та нафтобази.

"Це ті стратегічні об'єкти, які саме зараз забезпечують армію та завдають ударів по нашій території. Можливо, у цьому списку будуть і військові кораблі", – припустив ексочільник української СЗР.

Він уточнив, що уражатися будуть вибіркові, але дуже важливі цілі російських загарбників. Знищення цих цілей безпосередньо підриватиме бойову складову і резерви окупантів, зокрема стратегічні.

Чи буде атакований Кримський міст

Генерал повідомив, що Кримський міст поки що не перебуває в зоні досяжності ракет ATACMS. Адже США поки що передають не найбільш далекобійні ракети – до 165 км.

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"Але ми вже маємо інші засоби. Це Storm Shadow, Scalp та наші ракети, надводні, підводні дрони та інші засоби діяльності спецслужб. П’ять-шість видів придушення Кримського мосту ми маємо", – звернув увагу Маломуж.

Що тепер змушена буде робити Росія

"Тепер Росія остерігатиметься розміщувати свої аеродроми та пускові установки в зоні дії ATACMS і переміщатиме їх на територію РФ, де ми, згідно із зобов'язаннями, не будемо застосовувати ці ракети", – розповів Маломуж.

Він зазначив, що росіяни будуть змушені переміщувати свої літаки та гелікоптери, склади боєприпасів, усю систему захисту: "Це дуже велика робота та суттєве збільшення логістики та часу прильоту. За лічені хвилини ракети на фронт долітати вже не будуть. Плюс ми можемо виявляти ці цілі у повітрі".

ATACMS для України – сигнал Німеччині

Український генерал назвав ще один важливий момент у передаванні Україні ракет ATACMS – це сигнал Німеччині. Адже відомо, як німецький канцлер Олаф Шольц постійно чекає, поки те чи інше озброєння Україні передадуть США, і лише тоді сам починає таке постачання.

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"На нас чекає і чергова, потужніша партія ATACMS, і постачання ракет Taurus, які створюватимуть стратегічний фронт. Тоді можна буде вражати всі засоби – і на полі бою, і в Криму, і на інших окупованих територіях", – прогнозує Маломуж.

За його оцінками, росіяни, можливо вже не зможуть обстрілювати такі міста, як Суми, Харків, Запоріжжя, Херсон, адже у всіх регіонах буде побудована потужна система придушення.

Путін стратегічно програв

"Є й політична складова. Путін у цій ситуації стратегічно програв. Його погрози, його шантаж не спрацювали. Це показує його слабкість як стратега і як агресора, який намагається диктувати умови світу", – переконаний ексочільник СЗР.

До слова, президент РФ Володимир Путін був дуже невдоволений, що Україна отримала ATACMS. Він назвав це "помилкою США" та почав переконувати, що ефекту начебто не буде.

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Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі.

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