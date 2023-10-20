"Путин стратегически проиграл": Маломуж – об ATACMS для Украины

ATACMS способны поражать конкретные стратегические цели врага без возможности сбить эти ракеты. Это имеет большой и военный и моральный эффект.

Благодаря переданным ракетам ATACMS, Украина теперь способна поражать стратегические цели российских войск. А это еще означает стратегический проигрыш президента РФ Владимира Путина в этой ситуации.

Об экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж рассказал в интервью OBOZ.UA.

Эффект от передачи ATACMS Украине

Маломуж отметил, что первые поставки дальнобойных ракет ATACMS продемонстрировали – США выполняют обязательства перед Украиной и не боятся России. Сохраняется стратегический курс Соединенных Штатов на поддержку и обеспечение вооружением Украины.

"Применение этих ракет по аэродромам в Бердянске и Луганске показало очень большую эффективность не только в плане нанесения конкретных ударов. Самое главное, что система защиты аэродромов, как и других стратегических военных объектов, не работает против ATACMS", – обратил внимание генерал.

"Конкретные цели противника поражаются без возможности их сбить. Это имеет большой и моральный, и военный эффект, поскольку поражаются уже стратегические цели – аэродромы", – объяснил Маломуж.

Какие цели ВСУ будут поражать ракетами ATACMS

Он рассказал, что в перспективе ВСУ смогут поражать ракетами ATACMS российские пусковые объекты, например на территории оккупированного Крыма. Там размещены два мощных комплекса, из которых враг запускает дроны "Шахед", пусковые установки ракет "Оникс", большие склады боеприпасов и нефтебазы.

"Это те стратегические объекты, которые именно сейчас обеспечивают армию и наносят удары по нашей территории. Возможно, в этом списке будут и военные корабли", – предположил экс-глава украинской СВР.

Он уточнил, что поражаться будут выборочные, но очень важные цели российских захватчиков. Уничтожение этих целей будет непосредственно подрывать боевую составляющую и резервы оккупантов, в том числе стратегические.

Будет ли атакован Крымский мост

Генерал сообщил, что Крымский мост пока еще не находится в зоне досягаемости ракет ATACMS. Ведь США пока передают не самые дальнобойные ракеты – до 165 км.

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"Но у нас уже есть другие средства. Это Storm Shadow, Scalp и наши ракеты, надводные, подводные дроны и другие средства деятельности спецслужб. Пять-шесть видов подавления Крымского моста мы имеем", — обратил внимание Маломуж.

Что теперь будет делать Россия

"Теперь Россия будет опасаться размещать свои аэродромы и пусковые установки в зоне действия ATACMS и перемещать их на территорию РФ, где мы, согласно обязательствам, не будем применять эти ракеты", — рассказал Маломуж.

Он отметил, что россияне будут вынуждены перемещать свои самолеты и вертолеты, склады боеприпасов, всю систему защиты: "Это очень большая работа и существенное увеличение логистики и времени прилета. За считанные минуты ракеты на фронт долетать уже не будут. Плюс мы можем обнаруживать эти цели в воздухе".

ATACMS для Украины – сигнал Германии

Украинский генерал назвал еще один немаловажный момент в передаче Украине ракет ATACMS – это сигнал Германии. Ведь известно, как немецкий канцлер Олаф Шольц постоянно ждет пока то или иное вооружение Украине передадут США, и только тогда сам начинает такие поставки.

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"Нас ждет и очередная, более мощная партия ATACMS, и поставки ракет Taurus, которые будут создавать стратегический фронт. Тогда можно будет поражать все средства – и на поле боя, и в Крыму, и на других оккупированных территориях", – прогнозирует Маломуж.

По его оценкам, россияне, возможно, уже не смогут обстреливать такие города, как Сумы, Харьков, Запорожье, Херсон, ведь во всех регионах будет построена мощная система подавления.

Путин стратегически проиграл

"Есть и политическая составляющая. Путин в этой ситуации стратегически проиграл. Его угрозы, его шантаж не сработали. Это показывает его слабость как стратега и как агрессора, пытающегося диктовать условия миру", – убежден экс-глава СВР.

К слову, президент РФ Владимир Путин был очень недоволен, что Украина получила ATACMS. Он назвал это "ошибкой США" и начал убеждать, что эффекта якобы не будет.

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В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе.

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