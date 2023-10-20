ВСУ применили ATACMS: британская разведка оценила последствия для россиян

Украина впервые применила ракеты ATACMS для ударов по аэродромам Бердянска и Луганска.

Украина впервые применила предоставленные США ракеты ATACMS для ударов по аэродромам во временно оккупированном Бердянске и Луганске. По всей вероятности, эти атаки повлияют на способность страны-агрессорки России как защищаться, так и наступать на фронте.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что пока не может назвать окончательные потери РФ после ударов Украины. Вероятно, было уничтожено девять российских военных вертолетов в Бердянске и пять – в Луганске. Британские специалисты отмечают, что оккупанты Бердянск как передовую оперативную базу на юге Украины. Кроме того, город является важным логистическим узлом, от которого зависит как наступательная, так и оборонительная способность РФ.

"Если это будет подтверждено, по всей вероятности, эти потери повлияют на способность России как защищать, так и вести дальнейшую наступательную деятельность на этом направлении", — считают в разведке Британии.

Разведчики убеждены, что компенсировать уничтожение авиации будет сложно в короткой и среднесрочной перспективе. Также потери вертолетов усугубит давление на российских летчиков и самолеты, которые и так истощены из-за захватнической войны.

"Существует реалистичная вероятность того, что этот удар заставит Россию снова перенести свои операционные базы и узлы управления дальше линии фронта, увеличив нагрузку на логистические цепи", — говорится в отчете.

Удары по аэродромам в Луганске и Бердянске

Ночью против 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска. Спикер ПС Юрий Игнат говорит, что на таких аэродромах базируются вертолеты интервентов, работающих близко к линии боевого столкновения, а потому эти удары очень важны.

Атака украинских войск на аэродромы стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны. Захватчики утверждали, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS.

После атаки аэропорт Луганска после удара ATACMS был зафиксирован на фото со спутника. Основатель сообщества Frontelligence Insight сообщил, что там были поражены по меньшей мере пять вертолетов, среди которых было несколько Ка-52.

Между тем издания "Схемы" показали, как выглядит аэродром Бердянска после атаки ВСУ. На снимках Planet Labs за 18 октября видны места поражения.

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