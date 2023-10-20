У Зеленского показали, что происходит в Авдеевке (фото)

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается очень тяжелой. Украинские защитники уничтожают оккупационные войска, которые уже сутки штурмуют наши позиции.

Фото из Авдеевки опубликовал в Сети руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Авдеевка. Наши воины уничтожают россиян, пытающихся атаковать флангами", — написал он.

Авдеевка Донецкой области

Что происходит в Авдеевке

Российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.

Оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ – бьют по школам и позициям украинских военных.

Вчера, 19 октября, за ночь около 50 единиц техники было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прикрылись авиацией! Россияне попытались оцепить Авдеевку, но несут потери

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