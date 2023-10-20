У Зеленского показали, что происходит в Авдеевке (фото)

Россияне штурмуют позиции ВСУ.
Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается очень тяжелой. Украинские защитники уничтожают оккупационные войска, которые уже сутки штурмуют наши позиции.
Фото из Авдеевки опубликовал в Сети руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Авдеевка. Наши воины уничтожают россиян, пытающихся атаковать флангами", — написал он.
Что происходит в Авдеевке
Российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.
Оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ – бьют по школам и позициям украинских военных.
Вчера, 19 октября, за ночь около 50 единиц техники было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прикрылись авиацией! Россияне попытались оцепить Авдеевку, но несут потери
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