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У Зеленского показали, что происходит в Авдеевке (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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У Зеленского показали, что происходит в Авдеевке (фото)

Авдеевка Донецкой области

Россияне штурмуют позиции ВСУ.

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается очень тяжелой. Украинские защитники уничтожают оккупационные войска, которые уже сутки штурмуют наши позиции.

Фото из Авдеевки опубликовал в Сети руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Авдеевка. Наши воины уничтожают россиян, пытающихся атаковать флангами", — написал он.

Авдеевка Донецкой области / ©
Авдеевка Донецкой области

Что происходит в Авдеевке

Российская оккупационная армия устроила самое масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области, которого не было с 2014-го.

Оккупанты возобновили попытки окружить Авдеевку. Там увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ – бьют по школам и позициям украинских военных.

Вчера, 19 октября, за ночь около 50 единиц техники было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прикрылись авиацией! Россияне попытались оцепить Авдеевку, но несут потери

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Дата публикации
Просмотры
1540
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