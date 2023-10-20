Лицо муравья вблизи: люди напуганы, увидев фото крупным планом

На нем можно рассмотреть все до мелочей.

Муравьи так крошечны и часто незначительны в нашей повседневной жизни. Они могут бегать по полу, заниматься своими делами в саду, и люди обычно не обращают на них особого внимания.

Впрочем, литовский фотограф Эугениус Каваляускас заставил пользователей Сети бояться крошечных созданий, пишет Mirror.

Доктор сделал фото муравья крупным планом, где можно рассмотреть каждую деталь лица.

Муравей крупным планом / Фото: Eugenijus Kavaliauskas

Благодаря тому, насколько снимок увеличен, можно увидеть все: от необычных желтых волос на подбородке до неровностей на поверхности кожи.

К слову, жуткие красные пятнышки, похожие на глаза из фильма ужасов, на самом деле усики муравья – фотография увеличена настолько сильно, что глаз насекомого не видно.

Пользователи были шокированы и напуганы, увидев муравья таким, какой он есть на самом деле.

Один человек признался, что его "тошнило" после того, как он увидел фотографию. Другой написал: "Это настоящее лицо муравья. Муравей. Теперь тебе придется думать об этом всю ночь". "Как мне теперь спать?", — отозвался испуганный мужчина.

Напомним, кошка с двумя носами озадачила ветеринаров. Животное считают "единственным в своем роде".

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