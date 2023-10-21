Постачання Україні ракет ATACMS: КНДР зробила цинічну заяву

Посол Північної Кореї заявив, що удар по Росії нібито послужить каталізатором для втягування усієї Європи в горнило нескінченної війни.

Північна Корея раптом вирішила засудити США за постачання Україні балістичних ракет великої дальності, відомих як ATACMS. Пхеньян заявив, що будь-який удар по Росії з їхньою допомогою нібито тільки завадить мирним зусиллям.

Про це пише Reuters.

"США, попри глибоку заклопотаність і рішучу протидію міжнародного співтовариства, все-таки поставили Україні ракетний комплекс класу "земля-земля" ATACMS", - йдеться в заяві посла Північної Кореї в Росії Сін Хонг Чоля.

Водночас північнокорейський дипломат заявив, що нібито "будь-який удар по внутрішніх районах Росії не сприятиме якнайшвидшому припиненню української ситуації або її мирному врегулюванню, за що виступають США".

"(Удар по Росії, - ред.) послужить каталізатором для втягування всієї Європи в горнило нескінченної війни і її затягування", - заявив посол КНДР.

Нагадаємо, у США підтвердили передавання Україні ATACMS і надали важливу інформацію щодо ракет.

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