В Польше отреагировали на отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus

В правительстве Польши заявили, что не удивлены подобным решениям Берлина.

Власти Польши разочарованы решением правительства Германии отказать Украине в поставках ракет Taurus для защиты от российских агрессоров.

Об этом у себя в X написал уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

"В Германии без изменений… Обещания Украине заменяют настоящую помощь", – так прокомментировал ситуацию вокруг ракет Taurus.

Польский чиновник отреагировал на заявление посла Германии в Украине Мартина Егера о том, что его страна не планирует предоставлять ВСУ ракеты Taurus.

"Удивительно, если кто-то надеялся на что-то другое", — отметил уполномоченный правительства Польши.

Напомним, ранее эксперт Александр Коваленко заявил, что Украина, вероятнее всего, получит немецкие дальнобойные ракеты TAURUS, однако есть определенные нюансы в их применении.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Германии намерено отдать приоритет экспорту оружия в Израиль.

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