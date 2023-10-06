Нова відмовка: Шольц сказав, чому не хоче передавати Україні ракети Taurus

Питання надання нашій державі далекобійних ракет Німеччиною обговорюється давно.
Канцлер ФРН Олаф Шольц не підтримує передачу Україні крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що їх використання буцімто потребує участі солдатів Бундесверу.
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Участь солдатів є неможливою"
Німецький лідер заявив про причину небажання передавати зброю на пресконференції за результатами зустрічі лідерів ЄС у Гранаді. Його запитали про "червоні лінії" в питанні передачі Україні ракет Taurus. Шольц наголосив, що участь у цьому солдатів його країни є неприпустимою.
"Для нас є один пункт: участь німецьких солдатів у будь-якій активності, навіть за межами України, є для нас неможливою", – сказав Шольц.
Водночас канцлер наголосив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну. Він нагадав, що ФРН є другим найбільшим постачальником озброєння для України, яка далеко випереджає решту європейських партнерів. Крім того, відзначив німецький лідер, українцям надають саме те, чого ЗСУ потребують найбільше: системи ППО, артилерію та амуніцію.
Раніше йшлося про те, що Німеччина відмовляється відправляти до України ракети Taurus через побоювання нападу на Кримський міст.
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