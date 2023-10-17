Вибори у Польщі: що зміниться у країні після офіційних результатів – Politico

Чого чекати після парламентських виборів у Польщі.

На парламентських виборах у Польщі перше місце посіла партія влади "Право та справедливість" (ПіС). Але такого результату замало, щоб створити парламентську більшість і, відповідно, призначити свій уряд. Польські виборці дали трьом опозиційним демократичним партіям достатньо місць для формування нового уряду. Відповідно до останніх результатів екзит-полу, опозиційні партії у сумі набирають понад 53% і можуть розраховувати на формування нової правлячої коаліції.

Про це пише Politico.

Результати виборів ставлять партію "Право та справедливість" ПіС на перше місце з 36,8%, згідно з попереднім підрахунком голосів, і 196 місцями, але це занадто мало для більшості в нижній палаті парламенту з 460 членів.

"Ми обов’язково спробуємо створити парламентську більшість", – сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

Перший крок належить президенту Анджею Дуді, колишньому члену ПіС, який завжди був лояльним до партії. Він сказав, що президенти традиційно обирають лідера найбільшої партії, щоб спробувати сформувати уряд, але якщо ПіС справді не зможе, Дуда може відкласти формування стабільного уряду.

Вибори в Польщі: останні дані

Згідно з конституцією Польщі, президент має скликати нову сесію парламенту протягом 30 днів після виборів. Потім він має 14 днів, щоб висунути кандидата на посаду прем’єр-міністра; після того, як кандидат буде названий, він має 14 днів, щоб отримати вотум довіри в парламенті.

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Якщо це не вдається, парламент обирає кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Це означає, що три опозиційні партії – "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" – можуть отримати шанс сформувати уряд в середині грудня. Разом вони мають 249 місць у новому законодавчому органі.

"Громадянська коаліція", найбільша партія під керівництвом Дональда Туска, колишнього прем’єр-міністра та президента Європейської ради, є частиною правоцентристської Європейської народної партії в Європейському парламенті. Але він також містить менші партії з різних угруповань, наприклад "Зелених".

Першим завданням нової адміністрації буде позбавлення призначених ПіС керівних посад в уряді, ЗМІ та державних корпораціях. Більшості з них загрожує звільнення.

"Ми звільнимо всіх членів наглядових рад і рад директорів. Ми будемо проводити новий набір на прозорих конкурсах, у яких вирішальними будуть компетентність, а не родинні та партійні зв’язки", – йдеться у передвиборчій програмі "Громадянської коаліції".

Вибори закінчились: чи сформують коаліцію в уряді Польщі

Реакція ринку на таку заяву була позитивною: у понеділок, 16 жовтня, на Варшавській фондовій біржі енергетична компанія Orlen виросла на понад 8%, а найбільший банк PKO BP – на понад 11%.

Нагадаємо, на виборах до Сейму Польщі найбільше голосів виборців отримала партія ПіС ("Право і Солідарність"), яка перебуває при владі від 2015 року.

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