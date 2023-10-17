Выборы в Польше: что изменится в стране после официальных результатов – Politico

Чего ждать после парламентских выборов в Польше
На парламентских выборах в Польше первое место заняла партия власти "Право и справедливость" (ПиС). Но такого результата мало, чтобы создать парламентское большинство и, соответственно, назначить свое правительство. Польские избиратели предоставили трем оппозиционным демократическим партиям достаточно мест для формирования нового правительства. Согласно последним результатам экзит-пола, оппозиционные партии в сумме набирают более 53% и могут рассчитывать на формирование новой правящей коалиции.
Об этом пишет Politico.
Результаты выборов ставят партию "Право и справедливость" ПиС на первое место с 36,8%, согласно предварительному подсчету голосов, и 196 местами, но это слишком мало для большинства в нижней палате парламента из 460 членов.
"Мы обязательно попытаемся создать парламентское большинство", – сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Первый шаг принадлежит президенту Анджею Дуди, бывшему члену ПиС, который всегда был лоялен к партии. Он сказал, что президенты традиционно выбирают лидера крупнейшей партии, чтобы попытаться сформировать правительство, но если ПиС действительно не сможет, Дуда может отложить формирование стабильного правительства.
Согласно конституции Польши президент должен созвать новую сессию парламента в течение 30 дней после выборов. Затем у него есть 14 дней, чтобы выдвинуть кандидата на должность премьер-министра; после того, как кандидат будет назван, у него 14 дней, чтобы получить вотум доверия в парламенте.
Если это не удается, парламент выбирает кандидата на должность премьер-министра.
Это означает, что три оппозиционные партии – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливи" – могут получить шанс сформировать правительство в середине декабря. Итого они имеют 249 мест в новом законодательном органе.
"Гражданская коалиция", крупнейшая партия под руководством Дональда Туска, бывшего премьер-министра и президента Европейского совета, является частью правоцентристской Европейской народной партии в Европейском парламенте. Но он также содержит меньшие партии из разных группировок, например "Зеленых".
Первой задачей новой администрации будет лишение назначенных ПиС руководящих должностей в правительстве, СМИ и государственных корпорациях. Большинству из них грозит увольнение.
"Мы уволим всех членов наблюдательных советов и советов директоров. Мы будем проводить новый набор на прозрачных конкурсах, в которых решающими будут компетентность, а не родственные и партийные связи", – говорится в предвыборной программе "Гражданской коалиции".
Реакция рынка на такое заявление была положительной: в понедельник, 16 октября, на Варшавской фондовой бирже энергетическая компания Orlen выросла более чем на 8%, а крупнейший банк PKO BP – более чем на 11%.
Напомним, на выборах в Сейма Польши наибольшее количество голосов избирателей получила партия ПиС ("Право и Солидарность"), которая находится у власти с 2015 года.
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