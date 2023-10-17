Выборы в Польше: что изменится в стране после официальных результатов – Politico

На парламентских выборах в Польше первое место заняла партия власти "Право и справедливость" (ПиС). Но такого результата мало, чтобы создать парламентское большинство и, соответственно, назначить свое правительство. Польские избиратели предоставили трем оппозиционным демократическим партиям достаточно мест для формирования нового правительства. Согласно последним результатам экзит-пола, оппозиционные партии в сумме набирают более 53% и могут рассчитывать на формирование новой правящей коалиции.

Об этом пишет Politico.

Результаты выборов ставят партию "Право и справедливость" ПиС на первое место с 36,8%, согласно предварительному подсчету голосов, и 196 местами, но это слишком мало для большинства в нижней палате парламента из 460 членов.

"Мы обязательно попытаемся создать парламентское большинство", – сказал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Первый шаг принадлежит президенту Анджею Дуди, бывшему члену ПиС, который всегда был лоялен к партии. Он сказал, что президенты традиционно выбирают лидера крупнейшей партии, чтобы попытаться сформировать правительство, но если ПиС действительно не сможет, Дуда может отложить формирование стабильного правительства.

Выборы в Польше: последние данные

Согласно конституции Польши президент должен созвать новую сессию парламента в течение 30 дней после выборов. Затем у него есть 14 дней, чтобы выдвинуть кандидата на должность премьер-министра; после того, как кандидат будет назван, у него 14 дней, чтобы получить вотум доверия в парламенте.

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Если это не удается, парламент выбирает кандидата на должность премьер-министра.

Это означает, что три оппозиционные партии – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливи" – могут получить шанс сформировать правительство в середине декабря. Итого они имеют 249 мест в новом законодательном органе.

"Гражданская коалиция", крупнейшая партия под руководством Дональда Туска, бывшего премьер-министра и президента Европейского совета, является частью правоцентристской Европейской народной партии в Европейском парламенте. Но он также содержит меньшие партии из разных группировок, например "Зеленых".

Первой задачей новой администрации будет лишение назначенных ПиС руководящих должностей в правительстве, СМИ и государственных корпорациях. Большинству из них грозит увольнение.

"Мы уволим всех членов наблюдательных советов и советов директоров. Мы будем проводить новый набор на прозрачных конкурсах, в которых решающими будут компетентность, а не родственные и партийные связи", – говорится в предвыборной программе "Гражданской коалиции".

Выборы закончились: сформируют ли коалицию в правительстве Польши

Реакция рынка на такое заявление была положительной: в понедельник, 16 октября, на Варшавской фондовой бирже энергетическая компания Orlen выросла более чем на 8%, а крупнейший банк PKO BP – более чем на 11%.

Напомним, на выборах в Сейма Польши наибольшее количество голосов избирателей получила партия ПиС ("Право и Солидарность"), которая находится у власти с 2015 года.

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