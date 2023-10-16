Выборы в Польше: забудет ли Варшава проблему с украинским зерном

Тема украинского зерна стала одним из факторов влияния на перевыборную кампанию в Польше.

Даже если оппозиция придет к власти в Польше, тему украинского зерна не забудут. Надеяться на легкое решение этого вопроса нельзя – украинскому правительству придется садиться за стол переговоров с польскими коллегами.

Как будут развиваться события дальше, рассказал политолог, историк, преподаватель и директор Института мировой политики Евгений Магда в интервью ТСН.ua.

По его словам, тема украинского зерна стала одним из факторов влияния на перевыборную кампанию в Польше.

Магда напомнил, что не только партия "Право и справедливость" (в которую входит действующий глава Польши Анджей Дуда) имела резкую позицию по экспорту украинского зерна.

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"По спискам "Гражданской коалиции" в Сейма попадет Михал Колодзейчак, возглавляющий "Агроунию" – партию, еще весной этого года очень активно выступавшую против импорта украинского зерна.

Мы также должны понимать, что одно дело – это элементы политической борьбы, а другое – как это будет реализовываться в правящей партии. Если, например, Колодзейчак станет новым аграрным министром, то (понятно. - Ред.) какой будет его политика. Хотя его упрекают, что он часто меняет свои взгляды", – сказал аналитик.

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