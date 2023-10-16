Вибори в Польщі: чи забуде Варшава проблему з українським зерном

Навіть якщо опозиція у Польщі прийде до влади, тему українського зерна не забудуть. Сподіватися на легке вирішення цього питання не доводиться – українському урядові доведеться сідати за стіл переговорів із польськими колегами.

Як розвиватимуться події далі, розповів політолог, історик, викладач і директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, тема українського зерна стала одним із факторів впливу на перевиборчу кампанію в Польщі.

Магда нагадав, що не лише партія "Право і справедливість" (до якої входить чинний очільник Польщі Анджей Дуда) мала різку позицію щодо експорту українського зерна.

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"За списками "Громадянської коаліції" до Сейму потрапить Міхал Колодзейчак, який очолює "Агроунію" – партію, яка ще навесні цього року дуже активно виступала проти імпорту українського зерна.

Ми також маємо розуміти, що одна справа – це елементи політичної боротьби, а інша справа – як це буде реалізовуватися у правлячій партії. Якщо, наприклад, Колодзейчак стане новим аграрним міністром, то (зрозуміло. – Ред.), якою буде його політика. Хоча йому закидають, що він часто змінює свої погляди", – сказав аналітик.

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Раніше ТСН.ua зібрав все найголовніше, що мають знати українці про парламентські вибори в Польщі.

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