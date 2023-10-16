Вибори в Польщі: чи забуде Варшава проблему з українським зерном

Тема українського зерна стала одним із факторів впливу на перевиборчу кампанію в Польщі.
Навіть якщо опозиція у Польщі прийде до влади, тему українського зерна не забудуть. Сподіватися на легке вирішення цього питання не доводиться – українському урядові доведеться сідати за стіл переговорів із польськими колегами.
Як розвиватимуться події далі, розповів політолог, історик, викладач і директор Інституту світової політики Євген Магда в інтерв'ю ТСН.ua.
За його словами, тема українського зерна стала одним із факторів впливу на перевиборчу кампанію в Польщі.
Магда нагадав, що не лише партія "Право і справедливість" (до якої входить чинний очільник Польщі Анджей Дуда) мала різку позицію щодо експорту українського зерна.
"За списками "Громадянської коаліції" до Сейму потрапить Міхал Колодзейчак, який очолює "Агроунію" – партію, яка ще навесні цього року дуже активно виступала проти імпорту українського зерна.
Ми також маємо розуміти, що одна справа – це елементи політичної боротьби, а інша справа – як це буде реалізовуватися у правлячій партії. Якщо, наприклад, Колодзейчак стане новим аграрним міністром, то (зрозуміло. – Ред.), якою буде його політика. Хоча йому закидають, що він часто змінює свої погляди", – сказав аналітик.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Раніше ТСН.ua зібрав все найголовніше, що мають знати українці про парламентські вибори в Польщі.
Читайте також:
- Парламентські вибори в Польщі: поляризоване суспільство, головні кандидати, гострі баталії та головний вибір від 1989 року
- Після виборів у Польщі може змінитися влада: лідер опозиції Дональд Туск оголосив про “кінець поганих часів”
- Результати виборів у Польщі: Bloomberg оцінив, що тепер зміниться у ЄС