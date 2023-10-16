Украина – Англия: онлайн-видеотрансляция матча отбора на молодежное Евро-2025

"Сине-желтые" сразятся с действующими чемпионами Европы (U-21) за лидерство в группе.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная Украины (U-21) в рамках 3-го тура группового этапа квалификации Евро-2025 сыграет с молодежной сборной Англии (U-21).

Поединок состоится в словацком городе Кошице, на стадионе "Кошицкая футбольная арена". Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Для обеих сборных это будет третий поединок в отборе на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" одолели команду Северной Ирландии (1:0) и разгромили Люксембург (3:0). В свою очередь, английская "молодежка" разбила Люксембург (3:0) и поиздевалась над Сербией (9:1).

Таким образом, после двух туров Украина и Англия набрали по 6 очков и лидируют в группе F, однако "Три льва" опережают нашу команду благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Отметим, что сборная Англии – действующий чемпион Европы U-21. В финале молодежного Евро-2023 англичане минимально обыграли Испанию (1:0). Сборная Украины на этом турнире дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча между молодежными сборными Украины и Англии.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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