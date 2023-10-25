Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ – потужне відео

Наші ЗСУ продовжують бити ворога, котрий прийшов на українську землю.

На Таврійському напрямку окупантам було дуже "гаряче". Володимир Зеленський показав влучні удари по військових цілях Росії.

Кадри український лідер оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ

"Таврійський напрямок. Наші удари дронами по воєнних цілях. Дякую, воїни, за влучність! Так тримати!" – написав Зеленський.

Раніше українські військові феєрично знищили російську техніку з десантом, який намагався під’їхати до позицій Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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