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Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ – потужне відео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ – потужне відео

Президент України Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Наші ЗСУ продовжують бити ворога, котрий прийшов на українську землю.

На Таврійському напрямку окупантам було дуже "гаряче". Володимир Зеленський показав влучні удари по військових цілях Росії.

Кадри український лідер оприлюднив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ

Зеленський показав удари українських військових по цілях РФ

"Таврійський напрямок. Наші удари дронами по воєнних цілях. Дякую, воїни, за влучність! Так тримати!" – написав Зеленський.

Раніше українські військові феєрично знищили російську техніку з десантом, який намагався під’їхати до позицій Сил оборони на Авдіївському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
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