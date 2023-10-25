Россия отработала нанесение мощного ядерного удара

Государство-агрессор Россия проверила свою способность нанести мощный ядерный удар с земли, моря и воздуха.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Кремля, обнародованное в среду, 25 октября.

Учения, которые включали испытательный запуск ракет с шахты, атомной подлодки и дальнего бомбардировщика, состоялись в то время, когда Москва находится в том, что она рассматривает как "экзистенциальное противостояние с Западом" в отношении Украины.

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"В ходе тренировок состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", — говорится в сообщении Кремля по поводу ядерных учений.

Государственное телевидение показало, как министр обороны Сергей Шойгу по видеосвязи отчитывался Путину об учениях, которые, по его словам, были репетицией "массированного ядерного удара" в ответ на ядерную атаку агрессора.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" была запущена с полигона по цели на Дальнем востоке России, атомная подлодка запустила баллистическую ракету из Баренцева моря, а дальние бомбардировщики Ту-95МС провели испытания крылатых ракет воздушного базирования.

Государство-агрессор время от времени проводит такую демонстрацию своей ядерной триады, пугая мир тем, что владеет самым большим в мире ядерным арсеналом.

Напомним, ранее РФ объявила, что отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний.

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