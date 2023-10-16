НАТО начали ежегодные ядерные учения: чем они особенные

16 октября НАТО начинает ежегодные учения "Непреклонный полдень" (Steadfast Noon) по ядерному сдерживанию. В тренировке примет участие авиация 13 государств-членов.

Это анонсировала пресс-служба НАТО.

В обучающих полетах над Италией, Хорватией и Средиземным морем примут участие до 60 самолетов, в том числе новейшие истребители и американские бомбардировщики B-52, которые прибудут из США.

Учения будут продолжаться, по плану, до 26 октября.

12 октября генсек Йенс Столтенберг на заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны сообщил, что НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию с учетом военных действий РФ против Украины.

Обучение должно пройти в Средиземноморском регионе. Отмечается, что хотя обучение и ежегодные, в этом году у них будет учтен опыт войны Украины с РФ. Кроме того, в тренировке примут участие Италия и Хорватия.

Российская война против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное вооружение НАТО играет в сдерживании агрессии. На следующей неделе НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это рутинная тренировка, которая проходит каждое октября. В этом году такая тренировка состоится с привлечением Италии, Хорватии и Средиземного моря», — объяснял тогда Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что пропагандистка Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью во зло Запада.

Кроме того, мы ранее информировали, что Министерство обороны США сообщило, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное оружие менее чем через две недели.

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