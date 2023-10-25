Смена глав ТЦК в Украине: какой эффект это дало в регионах

В течение двух месяцев в Украине меняли глав ТЦК. В некоторых областях это дало положительный эффект, а в других – отрицательный.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал народный депутат и член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

Должен быть разумный и гармоничный подход

По словам Рахманина, на определенном этапе по пополнению мобилизационного ресурса отставали западные регионы и Одесская область.

"Там очень сложно было с мобилизацией (в частности, из-за коррупционного фактора): то есть, с одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны план как-то нужно было выполнять и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%", – говорит специалист.

Однако есть регионы, где раньше мощность мобилизации составляла 80%, а теперь только 10%.

"У нас все хотят универсальных таблеток, все хотят простых решений. "Там сидят коррупционеры! Выгоним их и поставим настоящих боевых офицеров. Вот они сейчас наведут порядок!" Ну, во-первых, я не сторонник того, чтобы выдергивать боевого офицера и ставить его на ТЦК", – уверяет эксперт.

Как пояснил Рахманин, такой подход нелогичен. Следует признать, что у нас не так много профессиональных офицеров профессиональных с боевым опытом, и ставить его на ТЦК – значит оголять определенное подразделение. В этой связи придется найти соответствующего, адекватного, опытного офицера, который бы восполнил этот пробел.

"Далее: этот человек пришел, у него нулевой уровень восприятия коррупции, но вы когда-нибудь видели нормативную базу, по которой работают ТЦК? Это – море бумаг! Ему три месяца понадобится, чтобы просто понять, как это работает!", – утверждает Рахманин.

Именно поэтому, убежден он, всегда должен быть некий разумный и гармоничный подход. "Выдергивание" кадров неизбежно повлечет за собой недоработку бригады.

"ТЦК вам не будет выдавать на-гора 120% без нарушения прав человека. Потому что у него должен быть какой-то транзитный период, чтобы понять, как это работает", – подытожил эксперт.

Ранее НАПК выяснило, что украинские военные за последние полгода незаконно обогатились на 255 млн 629 тыс. грн. Они покупали и записывали на родных недвижимость, дорожные автомобили, землю и даже отдыхали за границей во время войны, хотя официальные доходы работников ТЦК этого не позволяли.

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