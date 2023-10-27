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Литва готується до навчань біля кордону Білорусі: яка мета

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Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Литва готується до навчань біля кордону Білорусі: яка мета

Кордон Литви / Фото: Associated Press

Литва хоче оцінити ефективність спільних алгоритмів з країнами-сусідами щодо закриття кордону з Білоруссю.

Литва разом із сусідніми країнами регіону проведе спільні навчання біля білоруського кордону.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, пише Delfi.

"Ми підтвердили, що плануємо провести певні навчання між нашими установами в регіоні і спробувати подивитися, як цей алгоритм може працювати під час таких регіональних навчань. Це передбачено, і ми плануємо це зробити", - сказала вона.

Вона зазначила, що співпраця демократичних держав регіону є "серйозним сигналом" ворожим державам.

Нагадаємо, раніше Польща заявила, що у жовтні-листопаді проведе військові навчання у воєводствах, які межують із Білоруссю та РФ (Крулевецькою областю - колишньою Калінінградською). Мета навчань - зміцнення співпраці війська з місцевими адміністраціями, а також перевірка боєздатності підрозділів. 

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Дата публікації
Перегляди
668
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