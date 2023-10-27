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У ЗСУ розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У ЗСУ розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку

ЗСУ штурмують позиції ворога навколо Бахмута

Окупанти "ставлять ставку" на піхоту.

Російські окупаційні війська продовжують концентрувати свої сили на Бахмутському напрямку.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо 24 Каналу.

За його словами, що через великий дефіцит техніки окупанти акцентують на своїй піхоті.

"Вони зараз кидають бійців у штурми, як і під час Другої світової війни. Основна ставка росіян на піхоту. А за хорошої погоди вони застосовують ударні безпілотні комплекси", – зауважив він.

Тим часом на півночі від Бахмута – у Берхівці та Ягідному – Збройні Сили України перебувають в активній обороні. Вони покращують свої позиції та відбивають атаки ворога.

"На півдні від Бахмута – у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці та Озарянівці ворог має мету відбити позиції, які він мав ще під час штурму Бахмута. Але він вже їх не поверне", - мовиться у повідомленні.

Росіяни докладають на цьому напрямку зусиль, щоб стримати просування українських сил. 

"У деяких місцях Сили оборони можуть покращувати своє тактичне положення, а в деяких – переходити до атакувальних дій", – наголосив Володимир Фітьо.

Додамо, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку - поблизу Кліщіївки та Андріївки на Донеччині

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Дата публікації
Перегляди
1701
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