У ЗСУ розповіли, що відбувається на Бахмутському напрямку

Російські окупаційні війська продовжують концентрувати свої сили на Бахмутському напрямку.

Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо 24 Каналу.

За його словами, що через великий дефіцит техніки окупанти акцентують на своїй піхоті.

"Вони зараз кидають бійців у штурми, як і під час Другої світової війни. Основна ставка росіян на піхоту. А за хорошої погоди вони застосовують ударні безпілотні комплекси", – зауважив він.

Тим часом на півночі від Бахмута – у Берхівці та Ягідному – Збройні Сили України перебувають в активній обороні. Вони покращують свої позиції та відбивають атаки ворога.

"На півдні від Бахмута – у Кліщіївці, Курдюмівці, Андріївці та Озарянівці ворог має мету відбити позиції, які він мав ще під час штурму Бахмута. Але він вже їх не поверне", - мовиться у повідомленні.

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Росіяни докладають на цьому напрямку зусиль, щоб стримати просування українських сил.

"У деяких місцях Сили оборони можуть покращувати своє тактичне положення, а в деяких – переходити до атакувальних дій", – наголосив Володимир Фітьо.

Додамо, Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку - поблизу Кліщіївки та Андріївки на Донеччині