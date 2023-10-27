В ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении

Российские оккупационные войска продолжают концентрировать свои силы на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо 24 Канала.

По его словам, из-за большого дефицита техники оккупанты акцентируют на своей пехоте.

"Они сейчас бросают бойцов в штурмы, как и во время Второй мировой войны. Основная ставка россиян на пехоту. А в хорошую погоду они применяют ударные беспилотные комплексы", — отметил он.

Тем временем к северу от Бахмута – в Берховке и Ягодном – Вооруженные Силы Украины находятся в активной обороне. Они улучшают свои позиции и отражают атаку врага.

"На юге от Бахмута – в Клищиевке, Курдюмовке, Андреевке и Озаряновке враг имеет цель отразить позиции, которые он имел еще во время штурма Бахмута. Но он уже их не вернет", — говорится в сообщении.

Россияне прилагают на этом направлении усилия, чтобы сдержать продвижение украинских сил.

"В некоторых местах Силы обороны могут улучшать свое тактическое положение, а в некоторых – переходить к атакующим действиям", – подчеркнул Владимир Фитьо.

Добавим, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении — вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.