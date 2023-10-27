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В ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В ВСУ рассказали, что происходит на Бахмутском направлении

ВСУ штурмуют позиции врага вокруг Бахмута

Оккупанты "ставят ставку" на пехоту.

Российские оккупационные войска продолжают концентрировать свои силы на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо 24 Канала.

По его словам, из-за большого дефицита техники оккупанты акцентируют на своей пехоте.

"Они сейчас бросают бойцов в штурмы, как и во время Второй мировой войны. Основная ставка россиян на пехоту. А в хорошую погоду они применяют ударные беспилотные комплексы", — отметил он.

Тем временем к северу от Бахмута – в Берховке и Ягодном – Вооруженные Силы Украины находятся в активной обороне. Они улучшают свои позиции и отражают атаку врага.

"На юге от Бахмута – в Клищиевке, Курдюмовке, Андреевке и Озаряновке враг имеет цель отразить позиции, которые он имел еще во время штурма Бахмута. Но он уже их не вернет", — говорится в сообщении.

Россияне прилагают на этом направлении усилия, чтобы сдержать продвижение украинских сил.

"В некоторых местах Силы обороны могут улучшать свое тактическое положение, а в некоторых – переходить к атакующим действиям", – подчеркнул Владимир Фитьо.

Добавим, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на Бахмутском направлении — вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1630
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