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ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины – ISW

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины – ISW

Украинские войска переправляются через Днепр в Херсонской области / Фото: Associated Press

Силы обороны продолжают наступательные действия и по другим направлениям.

Украинские войска незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области, а также продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW сослались на опубликованные 25 октября геолокационные кадры, свидетельствующие, что ВСУ несущественно, но продвинулись к северу от Подстепного (15 км к востоку от Херсона).

В то же время в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны Украины продолжали наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Напомним, 25 октября в ISW сообщили, что украинские диверсанты совершили высадку возле Подстепного на левобережье Херсонщины. Эта ДРГ захватила там участок дороги, соединяющей села Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки.

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Дата публикации
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