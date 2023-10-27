ЗСУ просунулися на лівому березі Херсонщини – ISW

Сили оборони продовжують наступальні дії і на інших напрямках.

Українські війська незначно просунулися лівому березі Херсонської області, а також продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW послалися на опубліковані 25 жовтня геолокаційні кадри, які свідчать, що ЗСУ несуттєво, але просунулися на північ від Підстепного (15 км на схід від Херсона).

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Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Сили оборони України продовжували наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

Нагадаємо, 25 жовтня в ISW повідомили, що українські диверсанти здійснили висадку біля Підстепного на лівобережжі Херсонщини. Ця ДРГ захопила там ділянку дороги, яка з’єднує села Пойма, Козачі Лагері та Кринки.

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