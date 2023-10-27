Военный обозреватель проанализировал объемы производства ракет Россией

В ночь на 21 сентября Россия применила по территории Украины 43 ракеты Х-101/555, из которых 36 были сбиты. С того дня ракеты этого типа по территории Украины не применялись, однако это не означает, что они закончились, ведь оружие постоянно производится.

Об этом в своем телеграмм-канале написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Какие объемы производства

По данным Коваленко, российский военно-промышленный комплекс может производить ежемесячно:

примерно 60 единиц Х-101/555/55;

до 40-45 единиц КРМБ "Калибр";

12-16 единиц Искандер-М;

2-3 единицы Х-47М2 "Кинжал".

"Дальнейшее отсутствие пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр" лишь убеждает в том, что их процесс накопления проводится основательно, с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022 год", –отметил обозреватель.

Однако следует понимать, добавляет он, что даже при накоплении 200 ракет одновременный пуск всего количества невозможен. В этом случае возникает другая проблема – наличие и функциональные возможности носителей ракет.

Напомним, ранее в разведке Великобритании объяснили, чем для Украины может обернуться пауза в применении ракет типа Х-101.

Читайте также: