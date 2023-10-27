Насколько реально ударить по Киеву космической ракетой из РФ: объяснение эксперта

Недавно немецкое издание Bild обнародовало запись состоявшегося в январе разговора между экс-главой "Роскосмоса" Рогозиным и начальником российского ракетно-космического центра "Прогресс" Барановым. Они обсуждали техническую возможность сброса на Киев 50-метровой ракеты-носителя "Союз", начиненной взрывчаткой.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью "Obozrevatel" объяснил, возможно ли организовать такой "космический" теракт.

"Организовать можно что угодно, только по Киеву попасть космической ракетой нереально. Она будет иметь диапазон от Москвы до Берлина. Можно попасть по Европе, а точно по Киеву – нет, невозможно вычислить траекторию. Эта ракета-носитель не управляется, а рассчитать баллистическую траекторию невозможно. Поэтому здесь вопрос к исполнителям такой идеи, к товарищам, которые вбрасывают такую информацию. Такая задача технически невыполнима", — сказал Свитан.

По его словам, все российские космические аппараты опускаются где-то на Семипалатинский ядерный полигон. Но его площадь составляет 18,5 тысячи квадратных км. Так что идея россиян нереальна.

"Сейчас россияне могут только следить из космоса, выполнять разведывательную деятельность, но не больше. Ничего другого из космоса пока не светит. Нет никаких механизмов. Там слишком большие скорости и неуправляемое движение. Сначала им нужно какие-то "шаттлы" запускать, чтобы потом попасть куда-то по земле. Первая космическая скорость — это очень много (7,91 км/с — ред.). Точку падения вычислить невозможно", — объяснил эксперт.

Он также добавил, что очень непредсказуема ситуация при входе ракеты в плотные слои атмосферы. Если она неуправляемая (а управляемых космических ракет просто не существует), такие идеи можно отнести к сфере фантастики.

Напомним, по данным издания BILD, экс-руководитель Роскомоса Дмитрий Рогозин после того, как был ранен, предлагал Путину ударить по большому украинскому городу космической ракетой с большим количеством взрывчатки на борту. В то же время в России не исключают, что возможные сложности — из-за сверхзвукового входа в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться, части ракеты могут упасть на территории России.

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