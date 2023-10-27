Військовий оглядач проаналізував обсяги виробництва ракет Росією

У ніч проти 21 вересня Росія застосувала територією України 43 ракети Х-101/555, з яких 36 було збито. З того дня ракети цього типу по території України не застосовувалися, проте це не означає, що вони закінчилися, адже ця зброя постійно виробляється.

Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Якими є обсяги виробництва.

За даними Коваленка, російський військово-промисловий комплекс може виробляти щомісяця:

приблизно 60 одиниць Х-101/555/55;

до 40-45 одиниць КРМБ "Калібр";

12-16 одиниць Іскандер-М;

2-3 одиниці Х-47М2 "Кинжал".

"Подальша відсутність пусків основної ударної номенклатури Х-101/555 і КРМБ "Калібр", лише переконує в тому, що їх процес накопичення проводиться ґрунтовно, з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022 рік", – відзначив оглядач.

Однак слід розуміти, додає він, що навіть при накопиченні 200 ракет одночасний пуск всієї кількості є неможливим. У цьому випадку виникає інша проблема - наявність та функціональні можливості носіїв ракет.

Нагадаємо, раніше у розвідці Великої Британії пояснили, чим для України може обернутися пауза у застосуванні ракет типу Х-101.

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