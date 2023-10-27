Військовий оглядач проаналізував обсяги виробництва ракет Росією

Ймовірно, ворог накопичує сили для завдання ударів по інфраструктурі.
У ніч проти 21 вересня Росія застосувала територією України 43 ракети Х-101/555, з яких 36 було збито. З того дня ракети цього типу по території України не застосовувалися, проте це не означає, що вони закінчилися, адже ця зброя постійно виробляється.
Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
Якими є обсяги виробництва.
За даними Коваленка, російський військово-промисловий комплекс може виробляти щомісяця:
- приблизно 60 одиниць Х-101/555/55;
- до 40-45 одиниць КРМБ "Калібр";
- 12-16 одиниць Іскандер-М;
- 2-3 одиниці Х-47М2 "Кинжал".
"Подальша відсутність пусків основної ударної номенклатури Х-101/555 і КРМБ "Калібр", лише переконує в тому, що їх процес накопичення проводиться ґрунтовно, з урахуванням відсутності безмежного ресурсу засобів ураження, який у них був станом на 2022 рік", – відзначив оглядач.
Однак слід розуміти, додає він, що навіть при накопиченні 200 ракет одночасний пуск всієї кількості є неможливим. У цьому випадку виникає інша проблема - наявність та функціональні можливості носіїв ракет.
Нагадаємо, раніше у розвідці Великої Британії пояснили, чим для України може обернутися пауза у застосуванні ракет типу Х-101.
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