Боец "Азова" объяснил, зачем мужчинам идти в армию

ВСУ продолжают ежедневную борьбу против российских окупантов, которые пытаются забрать не только территории, но и нашу свободу.

Украинские мужчины должны идти на фронт и защищать свою страну. Это долг каждого.

Такое мнение в интервью Рамине Эсхакзай высказал командир отделения РРСП с позывным "Фрост".

Как отметил защитник, он может делать выводы, учитывая собственные мысли и ощущения. Пройдут годы, говорит он, закончится война, и дети спросят: "Отец, была война полномасштабная, мы воевали с Россией. Чем ты занимался?"

"И что ты скажешь: "Ну я там баристой работал. Или айтишником был", или еще какая фигня... Ты мужчина, ты должен защищать свою семью, своих девушек, свою страну. Это твой долг, ты должен идти это делать. Если ты этого не делаешь, то ты не мужчина", – подытожил "Фрост".

Напомним, во время мобилизации в Украине в период военного положения на военную службу могут призывать мужчин призывного возраста, у которых нет отсрочки и они признаны пригодными к службе. До какого возраста могут мобилизовать в Украине – объяснил адвокат.

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