Как выглядит правильно заполненная повестка, какие данные она должна содержать

Как должна быть заполнена повестка

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года. Мобилизации подлежат граждане от 18 до 60 лет, которые способны выполнять военную обязанность. Украинские мужчины продолжают получать повестки.

Как должна выглядеть повестка, какие данные должны быть указаны

Форма повестки утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года.

Повестка

Повестка есть письменный документ, который выписывается на имя конкретного человека.

Реквизиты, которые обязательно должна содержать повестка к ТЦК и СП, поля должны быть заполнены:

название «ПОВЕСТКА»,

ФИО военнообязанного,

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного,

номер повестки,

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного,

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного,

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета,

подпись лица, выдавшего повестку,

дата выдачи повестки,

мокрая печать.

В одних повестках можно увидеть формулировку "предлагаю явиться", в других — "приказ, приказываю".

Человек, которому вручают повестку, имеет право не расписываться за него, если в повести указаны неправильные данные получателя, повестку вручает не уполномоченное лицо, нет печати или определенные данные вносили при вас.

Однако помните, что неявка по повестке влечет административную или уголовную ответственность.

Напомним, сегодня в Украине существует 4 вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка. Это повестка для уточнения учетных данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, повестка на призыв в армию и мобилизационное распоряжение.

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