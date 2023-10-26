Сколько процентов граждан хотят, чтобы Украина стала членом ЕС — опрос

77% опрошенных считают, что для них важно, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, из них 51% утверждают, что это очень важно для них.

Об этом говорится в соцопросе, проведенном Киевским международным институтом социологии.

“При этом с Запада на Восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом ЕС — с 86% до 62% (в частности. С 61% до 24% становится меньше тех, для кого это очень важно). Хотя в целом во всех регионах большинство считают это важным», — сообщается в пресс-релизе.

Более половины опрошенных (60%) выразили готовность к тому, что вступление Украины в ЕС может отложиться на время, чтобы Украина отстаивала свои интересы. В то же время 27% считают, что необходимо выполнить все требования ЕС, чтобы как можно скорее вступить в ЕС.

Данные исследования также отметили, что украинцы достаточно умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в ЕС. Только 22% респондентов считают Украину полностью готовой, 43% считают, что необходимы реформы, 25% считают Украину вообще неготовой.

Напомним, что в Украине телевидение перестало доминировать, на его смену пришли интернет-источники.

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