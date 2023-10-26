Власть плохо справляется с реформами: так считают две трети украинцев (опрос)

В то же время респонденты назвали недостаточным освещение реформ в медиа.

В Украине две трети граждан критически оценивают усилия властей по проведению реформ. Только 19% считают усилия достаточными (в 2021 году было 15%).

71% считают усилия недостаточными (в 2021 году было 76%)

Об этом говорится в соцопросе, проведенном Киевским международным институтом социологии, по запросу Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Инфографика КМИС

Респонденты также констатируют недостаточное освещение реформ в медиа – только 15% считают, что процесс реформ хорошо освещается в медиа, еще 45% считают освещение частичным.

Инфографика КМИС

Осведомленность об отдельных реформах и задачах также невысока.

Инфографика КМИС

В то же время самый большой запрос – на борьбу с коррупцией. Среди 10 реформ и задач 90% респондентов в топ-3 относят именно антикоррупционную деятельность, в том числе из них 58% считают это задачей №1 для Украины. Другие топ-реформы: задачи, связанные с войной (77% относят к топ-3) и реформа судебной системы (43%). Об обеспечении прав человека говорят 26%, а о реформе правоохранительных органов – 21%.

Инфографика КМИС

В течение 4-20 сентября 2023 методом личных ( face - to - face) интервью с использованием планшета опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, контролируемых правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины. Формально статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,3%.

Напомним, США и Евросоюз подтвердили готовность поддержать Украину в разработке "Плана Украины" — документ с перечнем реформ и приоритетов в восстановлении.

Читайте также: