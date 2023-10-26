Скільки відсотків громадян хочуть, аби Україна стала членом ЄС — опитування

77% опитаних опитаних вважають, що для них важливо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, з них 51% стверджують, що це дуже важливо для них.

Про це йдеться у соцопитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології.

“При цьому із Заходу на Схід знижується частка тих, для кого є важливим, щоб Україна стала членом ЄС — з 86% до 62% (зокрема. З 61% до 24% стає менше тих, для кого це є дуже важливим). Хоча загалом у всіх регіонах більшість вважають це важливим”, — повідомляється в пресрелізі.

Понад половина опитаних (60%) висловили готовність до того, що вступ України до ЄС може відкластися на деякий час, щоб Україна відстоювала свої інтереси. Водночас 27% вважають, що необхідно виконати всі вимоги ЄС, щоб якомога швидше вступити до ЄС.

Дані дослідження також зафіксували, що українці досить помірковано оцінюють готовність України до вступу в ЄС. Лише 22% респондентів вважають Україну повністю готовою, 43% — вважають, що необхідні реформи, 25% — вважають Україну взагалі неготовою.

Нагадаємо, що в Україні телебачення перестало домінувати, на його зміну прийшли інтернет-джерела.

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