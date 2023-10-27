До какого возраста мобилизуют в Украине: адвокат подробно объяснил

Запас военнообязанных делится на два разряда. Эти разряды устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.

Во время мобилизации в Украине в период военного положения на военную службу могут призывать мужчин призывного возраста, не имеющих отсрочки и признанных годными к службе. До какого возраста могут мобилизовать в Украине – объяснил адвокат.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, сообщает "Факты ICTV".

До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине

Кравец рассказал, что в Украине запас военнообязанных делится на первую и вторую категории. К запасу первой относятся те военнообязанные, которые проходили службу и получили во время нее какую-то военно-учетную специальность.

В запас второй входят те, кто не получил военно-учетную специальность во время прохождения службы, или те, кто вообще не служил в армии.

Разряды военнообязанных запаса

Согласно ст. 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда. Эти разряды устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.

Так, военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряда по возрасту:

первый разряд – до 35 лет,

второй разряд – до 60 лет.

Военнообязанные офицеры запаса также делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд:

младший офицерский состав – до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет;

полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

высший офицерский состав – до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе ВСУ и других военных формирований.

"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", – пояснил адвокат.

В то же время, даже после достижения 60-летнего возраста мужчины могут пойти на военную службу в качнстве добровольцев.

Кого могут мобилизовать в 2023 году

Мобилизовать в 2023 году в Украине могут следующие категории мужчин:

военные (в том числе и контрактники), которые окончили службу до 24 февраля 2022 года, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;

пригодные по состоянию здоровья мужчины с 25 до 60 лет без опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 лет, согласившиеся на контрактную службу;

ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения по решению ВВК;

лица с инвалидностью при добровольном согласии;

лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, могут быть призваны на военную службу только добровольно и по месту жительства.

К слову, ранее в Минобороны Украины объяснили, какие есть отличия в порядке прохождения службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации.

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