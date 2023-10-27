До какого возраста мобилизуют в Украине: адвокат подробно объяснил

Запас военнообязанных делится на два разряда. Эти разряды устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.
Во время мобилизации в Украине в период военного положения на военную службу могут призывать мужчин призывного возраста, не имеющих отсрочки и признанных годными к службе. До какого возраста могут мобилизовать в Украине – объяснил адвокат.
Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец, сообщает "Факты ICTV".
До какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине
Кравец рассказал, что в Украине запас военнообязанных делится на первую и вторую категории. К запасу первой относятся те военнообязанные, которые проходили службу и получили во время нее какую-то военно-учетную специальность.
В запас второй входят те, кто не получил военно-учетную специальность во время прохождения службы, или те, кто вообще не служил в армии.
Разряды военнообязанных запаса
Согласно ст. 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", запас военнообязанных делится на два разряда. Эти разряды устанавливаются в зависимости от возраста военнообязанных.
Так, военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряда по возрасту:
- первый разряд – до 35 лет,
- второй разряд – до 60 лет.
Военнообязанные офицеры запаса также делятся на разряды по возрасту.
Первый разряд:
- младший офицерский состав – до 45 лет;
- старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет;
- полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд:
- младший и старший офицерский состав – до 60 лет;
- высший офицерский состав – до 65 лет.
Предельный возраст пребывания в запасе
Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом в запасе ВСУ и других военных формирований.
"Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета", – пояснил адвокат.
В то же время, даже после достижения 60-летнего возраста мужчины могут пойти на военную службу в качнстве добровольцев.
Кого могут мобилизовать в 2023 году
Мобилизовать в 2023 году в Украине могут следующие категории мужчин:
- военные (в том числе и контрактники), которые окончили службу до 24 февраля 2022 года, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодны по состоянию здоровья;
- пригодные по состоянию здоровья мужчины с 25 до 60 лет без опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 лет, согласившиеся на контрактную службу;
- ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;
- снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодные к службе во время военного положения по решению ВВК;
- лица с инвалидностью при добровольном согласии;
- лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, могут быть призваны на военную службу только добровольно и по месту жительства.
К слову, ранее в Минобороны Украины объяснили, какие есть отличия в порядке прохождения службы между военнослужащими по контракту и военнослужащими, призванными по мобилизации.
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