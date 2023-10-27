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В ГУР прокомментировали покушение на предателя Царева

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
Просмотры
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В ГУР прокомментировали покушение на предателя Царева

Представитель ГУР Андрей Юсов / Фото: УНИАН

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали информацию о покушении на предателя Олега Царева.

ГУР подтверждает информацию о попытке убийства бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева.

Об этом 27 октября сообщил представитель разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Что касается Царева, здесь можно только его цитату привести: "Что?" Не будем пока мы тщательно комментировать, слишком много чести ему. Но да, такая информация есть. И нельзя сказать, чтобы мы очень внимательно следили за состоянием его здоровья, но, конечно, наблюдаем. И когда будет информация о температуре тела менее 36,6 – обязательно будет конкретное сообщение", — сказал Юсов.

Напомним, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Событие произошло в ночь на 27 октября в Ялте на территории санатория имени Кирова. В настоящее время коллаборант находится в реанимации.

ТСН.ua собрал все подробности нападения на Царева, известные на данный момент

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Дата публикации
Просмотры
14к
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