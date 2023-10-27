Замах на Царьова: журналіст озвучив ймовірну версію інциденту

У власному будинку на колаборанта було скоєно замах.

Російська сторона одразу ж звинуватила у спробі вбивства Олега Царьова Україну. Проте є інша версія, яку в РФ, звісно, не згадуватимуть: його могли намагатися усунути російські спецслужби.

Про це сказав журналіст Денис Казанський на своєму Youtube-каналі.

У Царьова були вороги в Кремлі

Як зауважив журналіст, останнім часом Олег Царьов:

жорстко критикував дії російської влади;

у м'якій формі підтримував ПВК "Вагнер", Пригожина та його заколот;

звинувачував Кремль у тому, що він не допомагав проросійським діячам, зрадивши цей рух України;

казав, що Володимир Путін припустився колосальної помилки;

акцентував, що російська армія стала посміховиськом;

стверджував, що РФ настільки бездарно здійснила цей напад, що в Україні, навпаки, зросли антиросійські настрої, і загалом "СВО" провалилася.

"Царьов говорив про це регулярно. Очевидно, що Кремлю ця критика дуже не подобалася", – зазначив Казанський.

Соловйов погрожував колаборанту розправою

Головний російський пропагандист Соловйов називав Царьова зрадником і подвійним агентом, який спеціально вкидує антиросійські меседжі та працює на Україну.

"Не приносити в російську політику українські нотки. Не треба через губу хамити всім, кому вважає за потрібне. Випив, відійди від комп'ютера, як раніше казали. Не пиши. Треба спокійніше трошки бути", – порадив Царьову кремлівський посіпака.

Також Соловйов відверто погрожував Царьову розправою. Він порадив колаборанту "не грати з в ігри з російськими силовими структурами, тому що можна перетворитися у потерть".

Соловйов погрожував Царьову розправою

"Дуже легко оголосити замах на Царьова справою рук українських спецслужб. Це в Росії всім зручно. Але, як бачимо, не все так однозначно. У нього було дуже багато ворогів у Росії на найвищому рівні", – наголосив журналіст.

Зрозуміло, додає він, що після серії замахів на всіх українських колаборантів, зрадників, Татарського, Дугіну і так далі була посилена охорона. Інцидент із Царьовим доводить: навряд чи спецслужби України це організували б.

"Це точно робили люди, які мали доступ до Царьова і були впевнені, що охорона Царьова нічого не зробить", – вважає Казанський.

Звісно, ніхто б не засмутився, якби це зробили українські спецслужби, адже Царьов – саме та людина, яка розпалювала війну на Донбасі 2014 року. Однак версію про спробу ліквідації Царьова Кремлем відкидати не варто. Ба більше, загальновідомо, що зрадників не цінують ніде – ні в Росії, ні в Україні.

"В будь-якому разі, факт залишається фактом: бути зрадником своєї країни і колаборантом – дуже погано і небезпечно для здоров'я", –підсумував Денис Казанський.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Зазначається, що він у реанімації.

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