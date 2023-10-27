Замах на Царьова: журналіст озвучив ймовірну версію інциденту

У власному будинку на колаборанта було скоєно замах.
Російська сторона одразу ж звинуватила у спробі вбивства Олега Царьова Україну. Проте є інша версія, яку в РФ, звісно, не згадуватимуть: його могли намагатися усунути російські спецслужби.
Про це сказав журналіст Денис Казанський на своєму Youtube-каналі.
У Царьова були вороги в Кремлі
Як зауважив журналіст, останнім часом Олег Царьов:
- жорстко критикував дії російської влади;
- у м'якій формі підтримував ПВК "Вагнер", Пригожина та його заколот;
- звинувачував Кремль у тому, що він не допомагав проросійським діячам, зрадивши цей рух України;
- казав, що Володимир Путін припустився колосальної помилки;
- акцентував, що російська армія стала посміховиськом;
- стверджував, що РФ настільки бездарно здійснила цей напад, що в Україні, навпаки, зросли антиросійські настрої, і загалом "СВО" провалилася.
"Царьов говорив про це регулярно. Очевидно, що Кремлю ця критика дуже не подобалася", – зазначив Казанський.
Соловйов погрожував колаборанту розправою
Головний російський пропагандист Соловйов називав Царьова зрадником і подвійним агентом, який спеціально вкидує антиросійські меседжі та працює на Україну.
"Не приносити в російську політику українські нотки. Не треба через губу хамити всім, кому вважає за потрібне. Випив, відійди від комп'ютера, як раніше казали. Не пиши. Треба спокійніше трошки бути", – порадив Царьову кремлівський посіпака.
Також Соловйов відверто погрожував Царьову розправою. Він порадив колаборанту "не грати з в ігри з російськими силовими структурами, тому що можна перетворитися у потерть".
"Дуже легко оголосити замах на Царьова справою рук українських спецслужб. Це в Росії всім зручно. Але, як бачимо, не все так однозначно. У нього було дуже багато ворогів у Росії на найвищому рівні", – наголосив журналіст.
Зрозуміло, додає він, що після серії замахів на всіх українських колаборантів, зрадників, Татарського, Дугіну і так далі була посилена охорона. Інцидент із Царьовим доводить: навряд чи спецслужби України це організували б.
"Це точно робили люди, які мали доступ до Царьова і були впевнені, що охорона Царьова нічого не зробить", – вважає Казанський.
Звісно, ніхто б не засмутився, якби це зробили українські спецслужби, адже Царьов – саме та людина, яка розпалювала війну на Донбасі 2014 року. Однак версію про спробу ліквідації Царьова Кремлем відкидати не варто. Ба більше, загальновідомо, що зрадників не цінують ніде – ні в Росії, ні в Україні.
"В будь-якому разі, факт залишається фактом: бути зрадником своєї країни і колаборантом – дуже погано і небезпечно для здоров'я", –підсумував Денис Казанський.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму скоєно напад на колишнього нардепа і зрадника України Олега Царьова. Зазначається, що він у реанімації.
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