Байден та Сі Цзіньпін можуть зустрітися у листопаді - Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна може відбутися вже наступного місяця - у листопаді. Вашингтон і Пекін разом працюватимуть над підготовкою до переговорів.

Про це із посиланням на представників уряду США повідомляє Reuters.

Зазначається, що можливість зустрічі Байдена та Сі американські посадовці обговорювали впродовж кількагодинних переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Він нараз перебуває з візитом у Вашингтоні - вперше від 2018-го.

Зазначається, що Ван також мав годинну зустріч із Байденом. Її Білий дім назвав "хорошою можливістю" для збереження відкритих ліній зв’язку між двома геополітичними суперниками з глибокими політичними розбіжностями.

Американські представники розповіли, що переговори Вана з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником із нацбезпеки США Джейком Салліваном впродовж двох днів загалом тривали дев’ять годин. У Вашингтоні зустрічі назвали відвертими і глибокими.

Найвищі помічники Байдена порушили ключові питання, які хвилюють Вашингтон. Зокрема, щодо необхідності відновлення комунікації між військовими відомствами двох країн, дії Пекіна у Східно- та Південно-Китайському морях, Тайвань, дотримання прав людини в Китаї та випадки затримання американців у КНР.

Ключовим питанням, щодо якого сторони досягли домовленостей, стала можлива зустріч між Байденом і Сі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) наступного місяця в Сан-Франциско.

"Ми готуємося до такої зустрічі", - повідомили в адміністрації президента Байдена.

Також у Білому домі зауважили, що китайська сторона зазвичай оголошує про такі події ближче до дати їх початку і порадили чекати відповідної заяви Пекіна пізніше. Адміністрація Байдена вважає пряму взаємодію з Сі особливо важливою для врегулювання напруженості, оскільки вона намагається запобігти переростанню конкуренції між двома країнами у конфлікт.

"Важливою частиною потенційної зустрічі було б те, що два лідери сядуть разом і вестимуть ці розмови про стратегічні наміри", - сказав Reuters представник адміністрації.

Триденний візит Вана відбувся після серії двосторонніх дипломатичних зустрічей в останні місяці, здебільшого на прохання Сполучених Штатів, спрямованих на порятунок відносин, які стрімко погіршились на початку року після збиття у США китайської повітряної кулі-шпигуна.

Нагадаємо, днями Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати із США. Оскільки обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності та працюють разом, щоб відповісти на глобальні виклики.

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