Польський прем'єр розкритикував зустріч Орбана та Путіна

Моравецький заявив про "дуже критичне ставлення".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що має "дуже критичне ставлення" до нещодавньої зустрічі угорського колеги Віктора Орбана з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним у Китаї.

Про це він повідомив у Брюсселі після саміту Європейської ради, цитує його агентство PAP.

За словами очільника уряду Польщі, Варшава "дуже критично" ставиться до зустрічі Орбана та Путіна - як і до інших подібних контактів, які були раніше.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України кілька лідерів Європейського Союзу розмовляли з Путіним, на що Польща дивиться дуже критично", - наголосив Моравецький.

Слід зауважити, що Орбан заявляє, що Будапешт "дотримується мирної стратегії". Мовляв, саме тому і відбулася зустріч з очільником Кремля.

"Ми зробимо все, щоб досягти миру. Цій меті послугувала моя зустріч", - заявив угорський прем'єр.

Зустріч Орбана і Путіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та диктатор РФ Володимир Путін зустрілися у Пекіні 18 жовтня. Серед тем переговорів була війна в Україні. Зокрема, "мир".

Під час зустрічі Орбан назвав війну РФ проти України "воєнною операцією". Також прем'єр Угорщини вкотре повторив кремлівські наративи, аби догодити своєму "другові".

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