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Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака

Свічка / Фото: pixabay.com

Анатолій Гайдамака помер у віці 84 років 27 жовтня о восьмій ранку.

В Україні помер народний художник та автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака. 

Інформація про це з’явилася в соцмережах.

Як зазначається, Анатолій Гайдамака помер у віці 84 років 27 жовтня о восьмій ранку.

“Мав честь бути знайомим з цією видатною людиною. Сумно, що йдуть найкращі... Він докладав неймовірні зусилля, щоб у нашій пам'яті відкарбувалися художніми образами визначні етапи нашої історії... Трипілля, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобиль, Революція Гідності. Щирі співчуття рідним і друзям Анатолія Васильовича. Вічна світла пам'ять”, - написав на сторінці в соцмережі Валерій Колосюк, який і поділився трагічною звісткою.

Зазначимо, що Анатолій Гайдамака був народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Шевченка, Заслуженим діячем мистецтв України. Крім того, він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв.

Нагадаємо, що ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу.

 

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Дата публікації
Перегляди
1458
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