Лукашенко знайшов несподіваного винуватця війни в Україні та дорікнув США

За його логікою, припинення війни залежить не від Росії, а багато в чому – від ЄС.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав прем'єр-міністра Угорщини "нашим добрим другом", ба більше, оголосив себе "затятим прихильником збереження ЄС".

Про це Лукашенко сказав на зустрічі з очільником МЗС Угорщини Петером Сіярто.

"Мені приємно з вами зустрічатися", – такими словами Олександр Лукашенко розпочав переговори в Мінську з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Він зазначив, що виступає за збереження ЄС, незважаючи на "нинішню турбулентність у ЄС та санкції, які Євросоюз схвалює проти нас".

Заяви Лукашенка про війну в Україні

Згадав самопроголошений президент і війну в Україні. Він заявив, що його позиція "приблизно така сама, як Угорщини".

"Нам ця війна не потрібна, як і вам. Ми сусіди. Це в нашому домі йде війна", – сказав він.

Прикметно, що за його логікою, припинення війни залежить не від Росії, а багато в чому – від ЄС.

"Хоча я розумію, що тиск через океан здійснюється сильний. Але абсолютно переконаний, що якби європейці захотіли, ми могли б закінчити цю війну та домовитися, зробити певні висновки, щоб цього більше не сталося", – сказав Лукашенко.

Водночас він розкритикував США за допомогу Україні зброєю.

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"Те, що американці постачають ракети ATACMS українцям, вони мають розуміти, що здійснюють ескалацію у цій війні. Росія ніколи з цим не упокориться, та й ми зокрема. Тому нам треба всіляко цьому протистояти, якщо ми не хочемо, щоб знову опинилися в цьому гарячому казані не протидії, а страшної смертельної війни", – пригрозив Лукашенко.

Тим часом Сіярто подякував за зустріч і заявив, що "закриття каналів відносин є відмовою від надії на мир".

"У сусідів іде війна, за яку ми ніяк не відповідаємо, але ми платимо ціну за неї. Ми б хотіли, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Тому ми за перемир'я та припинення вогню", – сказав дипломат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в четвер, 26 жовтня, приїхав до Мінська, аби взяти участь у конференції "Євразійська безпека: реальність та перспективи у світі, що трансформується".

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