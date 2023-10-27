Ще з однієї області будуть примусово евакуювати дітей: деталі

Дітей будуть вивозити з одним із батьків чи опікуном.

У Харківській області проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми з трьох громад Куп'янського району.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, примусовj евакуюють родини з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад. Вони перебувають під постійними обстрілами окупантів. Дітям буде заборонено в'їжджати до населених пунктах у цих громадах.

Синєгубов уточнив, що сім'ї з дітьми вивезуть із: с. Кондрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. У цих населених пунктах перебувають 275 дітей.

"Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих ми забезпечуємо житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій", - наголосив Синєгубов.

Як повідомлялося, з Херсонщини примусово евакуюють родини з дітьми. Загалом, в області йдеться про евакуацію вже із 34 населених пунктів, де найбільш непроста безпекова ситуація. Адже тепер до переліку додали ще 23 населені пункти, де залишаються 802 дитини.

Також із восьми населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей до початку холодів. Йдеться про населені пункти Бахмутського та Покровського районів. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або законного представника.

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