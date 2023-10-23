З Донецької області примусово евакуюють дітей: що відомо

Йдеться про населені пункти, де критична безпекова ситуація.

З восьми населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей до початку холодів. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або законного представника.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції.

"23 жовтня на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей", - йдеться у повідомленні міністерства.

Евакуюють дітей із населених пунктів Бахмутського та Покровського районів.Там безпекова ситуація залишається критичною.

За даними Мінреінтеграції, спочатку евакуйованих направляють до гуманітарного хабу, а далі їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

У міністерстві кажуть, що вже 41 дитину вивезли до безпечних місць.

Як повідомлялося, жителів Херсонщини закликали вивезти дітей із "пекла російських обстрілів". В ОВА наголошують, що ситуація на території, яку обстрілюють російські окупанти, може стати критичною для мирних громадян.

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