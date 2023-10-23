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Під звуки вибухів та пострілів: як "Госпітальєри" готують медиків для роботи на фронті

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Під звуки вибухів та пострілів: як "Госпітальєри" готують медиків для роботи на фронті

Навчання "Госпітальєрів"

ТСН побувала на вишколі, де готують медиків.

Інструктори медичного батальйону "Госпітальєри" для своїх курсантів проводять максимально наближений до бойових умов вишкіл. Там зазначають, що тільки у реалістичних умовах можна підготувати тих, хто рятуватиме життя бійців на "нулі". 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної. 

Мінімум раз на місяць медичний батальйон "Госпітальєри" проводить максимально наближені до реальних умов вишколи. Навчання відбуваються під звуки пострілів та вибухів. А ще - в укритті, де темно, проте потрібно оперативно спрацювати, щоб врятувати життя людини. 

У такій групі під час вишколу є до 20 людей, які згодом зможуть приєднатися до батальйону. Вчать тактичній медицині й інші підрозділи.     

Навчання з тактичної медицини / ©
Навчання з тактичної медицини

"У нас є офіційна черга в батальйон, люди, які хочуть потрапити з початку повномасштабного вторгнення стоять в черзі, більше 1000 людей. Це - медики, парамедики, просто добровольці. Стараємось якомога більше доєднати людей до батальйону", - каже інструктор медичного батальойону "Госпітальєри" "Калаш".

За 9 років свого існування "Госпітальєри" розробили власну методику навчань. Також саме їм належить нововведення - контроль за евакуацією за допомогою дрону. Так діють на "нулі" і навчають цьому курсантів. 

"Якісь розтяжки ставимо, які чіпляють і лунає вибух, або ми робимо електронні запали, які робляться з натисканням клавіш. Повністю імітуємо контрольно-спостережний пункт та вчимо людей, як керувати тактичною евакуацією задля збереження життя", - каже інструктор медичного батальойону "Госпітальєри" "Калаш".

Від початку російського вторгнення з 2014 року інструктори батальйону підготували сотні медиків. А ті змогли врятувати понад 3 тисячі поранених захисників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  Між вибухами і кулями - кров і рани! На Дніпропетровщині неспокій

 Нагадаємо, медики розповіли про звірства армії Путіна в Херсоні.

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Перегляди
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