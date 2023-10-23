Під звуки вибухів та пострілів: як "Госпітальєри" готують медиків для роботи на фронті

Інструктори медичного батальйону "Госпітальєри" для своїх курсантів проводять максимально наближений до бойових умов вишкіл. Там зазначають, що тільки у реалістичних умовах можна підготувати тих, хто рятуватиме життя бійців на "нулі".

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Мінімум раз на місяць медичний батальйон "Госпітальєри" проводить максимально наближені до реальних умов вишколи. Навчання відбуваються під звуки пострілів та вибухів. А ще - в укритті, де темно, проте потрібно оперативно спрацювати, щоб врятувати життя людини.

У такій групі під час вишколу є до 20 людей, які згодом зможуть приєднатися до батальйону. Вчать тактичній медицині й інші підрозділи.

Навчання з тактичної медицини

"У нас є офіційна черга в батальйон, люди, які хочуть потрапити з початку повномасштабного вторгнення стоять в черзі, більше 1000 людей. Це - медики, парамедики, просто добровольці. Стараємось якомога більше доєднати людей до батальйону", - каже інструктор медичного батальойону "Госпітальєри" "Калаш".

За 9 років свого існування "Госпітальєри" розробили власну методику навчань. Також саме їм належить нововведення - контроль за евакуацією за допомогою дрону. Так діють на "нулі" і навчають цьому курсантів.

"Якісь розтяжки ставимо, які чіпляють і лунає вибух, або ми робимо електронні запали, які робляться з натисканням клавіш. Повністю імітуємо контрольно-спостережний пункт та вчимо людей, як керувати тактичною евакуацією задля збереження життя", - каже інструктор медичного батальойону "Госпітальєри" "Калаш".

Від початку російського вторгнення з 2014 року інструктори батальйону підготували сотні медиків. А ті змогли врятувати понад 3 тисячі поранених захисників.

Читайте також: