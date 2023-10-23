Окупанти створюють нову базу ЧФ РФ: у ГУР розкрили деталі

У ГУР підтвердили, що частину кораблів окупанти перемістили до Новоросійська.

Російські окупанти відчули загрозу у Криму після серії ударів та спецоперацій Сил оборони України. Зараз вони перебазовують свої кораблі з бухти Севастополя на територію РФ, тобто "готують нове місце".

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Апостроф TV".

У ГУР підтвердили, що частину кораблів окупанти перемістили до Новоросійська. Попри це, тамтешній невеликий порт не здатний розмістити всі кораблі Чорноморського флоту РФ. Тому у Кремлі вирішили використати для цього окуповану територію Грузії.

"Тривають активні роботи в місті Очамчире, це Абхазія ― росіяни там провели днопоглиблювані роботи, десь зробили реконструкцію портової інфраструктури, для того щоб забезпечити там базування військових кораблів. Але це, знову ж таки, буде невелике [місце]", ― зазначив представник ГУР МО України.

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За його словами, завдання України щодо Криму залишається незмінним.

"Наша задача ― повністю звільнити окупований Крим. Ми від неї не відступимось. Для цього необхідно знищити окупаційне угруповання, яке там знаходиться", ― наголосив Вадим Скібіцький.

Чорноморський флот РФ

У ВМС ЗСУ прокоментували, чи може з'явитися база Чорноморського флоту РФ в Абхазії, яку більшість країн визнають як окуповану частину Грузії.

У тимчасово окупованому Криму російські військові встановили загородження на вході до Севастопольської бухти, де розташована головна база Чорноморського флоту.

Окупаційна "влада" у Криму розосереджує корабельний склад ЧФ у Севастополі, рятуючись від нових атак України.

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